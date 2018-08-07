Пенсионерка сжигала мусор на участке и упала в огонь

Жительница деревни Антоновщина сжигала мусор недалеко от сжатого поля. В какой-то момент огонь перекинулся на стернину. Пытаясь самостоятельно потушить разгорающийся пожар, 80-летняя женщина не удержалась на ногах и упала в огонь.