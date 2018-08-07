Пенсионерка сжигала мусор на участке и упала в огонь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Пенсионерка получила тяжелые ожоги во время сжигания мусора на собственном приусадебном участке, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Пенсионерка получила тяжелые ожоги во время сжигания мусора на собственном приусадебном участке, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Жительница деревни Антоновщина сжигала мусор недалеко от сжатого поля. В
Соседка вызвала скорую помощь. Состояние пострадавшей медики Новогрудской ЦРБ оценивают как тяжелое.