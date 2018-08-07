В режиме ЧС: в Красноярском крае горят сотни тысяч га лесов

Источник: AP 2018

В Красноярском крае 7 августа действует 71 лесной пожар на общей площади 469,3 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах.

За прошедшие сутки в крае потушили шесть лесных пожаров на общей площади 47,2 тыс. га. С огнём боролись более 440 человек с использованием более 30 единиц техники.

В Эвенкийском районе площадь пожара в заповеднике «Тунгусский» составляет 24,7 тыс. га. По предварительным данным минлесхоза, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.