В Красноярске началась экспертиза тел погибших при крушении Ми-8
В город доставили тела 18 человек.
В город доставили тела 18 человек.
В Красноярске эксперты приступили к идентификации тел погибших при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе. Вчера вечером останки привезли в город для проведения всех необходимых экспертиз.
6 августа также стало известно, что среди пассажиров Ми-8 не было жителей
Отметим, что семьям погибшим уже начали выплачивать материальную помощь.
«Им будет выплачено по четыре среднемесячных заработка работника. Будет оказана помощь в оплате обучения детей, кто платно учится в институтах. Также есть меры поддержки семьям, получившим льготные ипотечные кредиты», — цитирует ТАСС руководителя госинспекции труда в регионе.
Напомним, 4 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» потерпел крушение в 180 км от Игарки. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли.
По предварительной информации, вертолет Ми-8 задел лопастями подвес грузового вертолета и рухнул на землю.