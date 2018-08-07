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10:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске началась экспертиза тел погибших при крушении Ми-8

В город доставили тела 18 человек.

Источник: Reuters

В Красноярске эксперты приступили к идентификации тел погибших при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе. Вчера вечером останки привезли в город для проведения всех необходимых экспертиз.

По данным СМИ, тела сильно обгорели. Опознать получилось только четверых из 18 погибших.

6 августа также стало известно, что среди пассажиров Ми-8 не было жителей Ханты-Мансийского округа. Пятеро вахтовиков были зарегистрированы и проживали в Башкирии — они приехали в Красноярский край как вахтовые работники фирмы из Когалыма (ХМАО) ООО «Аргос-Кедр». Таким образом, в списках погибших числятся шесть жителей Красноярского края, семь жителей Башкирии, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что семьям погибшим уже начали выплачивать материальную помощь.

«Им будет выплачено по четыре среднемесячных заработка работника. Будет оказана помощь в оплате обучения детей, кто платно учится в институтах. Также есть меры поддержки семьям, получившим льготные ипотечные кредиты», — цитирует ТАСС руководителя госинспекции труда в регионе.

Напомним, 4 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» потерпел крушение в 180 км от Игарки. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли.

По предварительной информации, вертолет Ми-8 задел лопастями подвес грузового вертолета и рухнул на землю.

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