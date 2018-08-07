В Екатеринбурге из-за пожара в магазине эвакуировали жильцов пятиэтажки

В Екатеринбурге минувшей ночью загорелся небольшой магазинчик по продаже кваса на улице Луначарского. По предварительным данным, из-за замыкания в проводке вспыхнул холодильник. Несмотря на небольшую площадь пожара, к месту ЧП были направлены несколько бригад огнеборцев.

Дело в том, что торговая точка находится на первом этаже жилого дома. В результате пожара один из подъездов многоквартирника заволокло дымом. Спасателям пришлось эвакуировать 15 человек.