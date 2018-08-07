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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за пожара в магазине эвакуировали жильцов пятиэтажки

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

В Екатеринбурге минувшей ночью загорелся небольшой магазинчик по продаже кваса на улице Луначарского. По предварительным данным, из-за замыкания в проводке вспыхнул холодильник. Несмотря на небольшую площадь пожара, к месту ЧП были направлены несколько бригад огнеборцев.

Дело в том, что торговая точка находится на первом этаже жилого дома. В результате пожара один из подъездов многоквартирника заволокло дымом. Спасателям пришлось эвакуировать 15 человек.

— На площади 2 квадратных метра повреждено холодильное оборудование, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. — Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 15 человек. В тушении задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

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