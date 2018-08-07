В Екатеринбурге из-за пожара в магазине эвакуировали жильцов пятиэтажки
По предварительным данным, возгорание произошло
По предварительным данным, возгорание произошло
В Екатеринбурге минувшей ночью загорелся небольшой магазинчик по продаже кваса на улице Луначарского. По предварительным данным,
Дело в том, что торговая точка находится на первом этаже жилого дома. В результате пожара один из подъездов многоквартирника заволокло дымом. Спасателям пришлось эвакуировать 15 человек.
— На площади 2 квадратных метра повреждено холодильное оборудование, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. —