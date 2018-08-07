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08:02 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Спасатели МЧС России выехали в Башкирию для ликвидации последствий урагана

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России участвуют в ликвидации повреждения кровель в деревне Осиповка Благовещенского района Республики Башкортостан. Сегодня рано утром в результате порывов ветра до 17 м/с повреждены кровли жилых домов по ул. Луговая и Солнечная.

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На место направлены силы и средства РСЧС в количестве 7 единиц техники и 17 человек, в том числе от МЧС 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Также на место выехал Глава Октябрьского сельского совета и Председатель КЧС и ОПБ Благовещенского района. Погибших, пострадавших нет. Расселения жильцов не требуется. Восстановительные работы запланированы на сегодня. На месте организовано взаимодействие с силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС Благовещенского района Республики Башкортостан.

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