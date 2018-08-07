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09:24 (мск), источник: Югополис

В лобовом ДТП в Новороссийске пострадали семь человек, в том числе дети

6 августа в пригороде Новороссийска, в селе Большие Хутора столкнулись два легковых автомобиля.

В одном автомобиле находились трое мужчин, во втором — женщина-водитель, двое детей и еще один пассажир.

На место дорожно-транспортного происшествия выехали четыре бригады скорой помощи.

Как сообщил источник в медицинских кругах, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе дети. Все они с различными травмами госпитализированы.

По сообщениям очевидцев, виновником ДТП стал водитель-мужчина, который не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, сообщает «Наша газета».

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