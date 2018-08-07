В лобовом ДТП в Новороссийске пострадали семь человек, в том числе дети

В одном автомобиле находились трое мужчин, во втором — женщина-водитель, двое детей и еще один пассажир.

На место дорожно-транспортного происшествия выехали четыре бригады скорой помощи.

Как сообщил источник в медицинских кругах, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе дети. Все они с различными травмами госпитализированы.