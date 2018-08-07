В лобовом ДТП в Новороссийске пострадали семь человек, в том числе дети
6 августа в пригороде Новороссийска, в селе Большие Хутора столкнулись два легковых автомобиля.
6 августа в пригороде Новороссийска, в селе Большие Хутора столкнулись два легковых автомобиля.
В одном автомобиле находились трое мужчин, во втором —
На место
Как сообщил источник в медицинских кругах, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе дети. Все они с различными травмами госпитализированы.
По сообщениям очевидцев, виновником ДТП стал