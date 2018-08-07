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08:50 (мск), источник: Newslab.ru

Жительница Ачинска заплатила мошеннику за фальшивый кредит больше половины его размера

Полиция устанавливает личность злоумышленника.

В Ачинске (Красноярский край) мошенник обманом получил с горожанки деньги за якобы одобренный ей кредит. Об этом рассказали в краевой полиции.

Злоумышленник позвонил 33-летней женщине, представился сотрудником банка и сообщил, что ей одобрили кредит на 150 тысяч рублей. Но для его получения нужно заплатить 29,4 тысячи рублей страховки и 56,4 тысячи рублей за курьерскую доставку. После перевода денег, он перестал выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию, где по факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание, которое грозит преступнику — пять лет лишения свободы. Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают его личность.

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