Жительница Ачинска заплатила мошеннику за фальшивый кредит больше половины его размера
Полиция устанавливает личность злоумышленника.
Полиция устанавливает личность злоумышленника.
В Ачинске (Красноярский край) мошенник обманом получил с горожанки деньги за якобы одобренный ей кредит. Об этом рассказали в краевой полиции.
Злоумышленник позвонил 33-летней женщине, представился сотрудником банка и сообщил, что ей одобрили кредит на 150 тысяч рублей. Но для его получения нужно заплатить 29,4 тысячи рублей страховки и 56,4 тысячи рублей за курьерскую доставку. После перевода денег, он перестал выходить на связь.
Пострадавшая обратилась в полицию, где по факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание, которое грозит преступнику — пять лет лишения свободы. Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают его личность.