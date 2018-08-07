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08:33 (мск), источник: АиФ Уфа

На улице Комсомольской в Уфе произошла утечка воды

Власти города пообещали, что она будет устранена в ближайшее время.

Утром 7 августа возле дома № 2 по улице Комсомольской в Уфе произошла утечка холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Утечка случилась из земли и обнаружена на водопроводе. Специалисты определили её интенсивность, как среднюю.

Специалисты «Уфаводоканала» выехали на место. Перед началом ремонта проводятся подготовительные мероприятия.

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