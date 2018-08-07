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09:28 (мск), источник: Nur.kz

16-летняя девочка пропала в свой день рождения близ Астаны

16-летняя Диана Турганбаева пропала близ Астаны — 3 августа в обеденное время в поселке Косшы она села на велосипед, чтобы доехать до ближайшего магазина. Однако домой девочка так и не вернулась — ее ищут четвертые сутки, сообщает NUR.KZ.

Информацию о пропавшей поисковым волонтерам rina.kz сообщили родственники Дианы.

3 августа Диане исполнилось 16 лет, она пропала в день своего рождения. Была одета в белую футболку, темно-синие джинсы и розовые кеды. Уже после пропажи выяснилось, что дома нет также черного платья и лимонной майки девочки. Рост Дианы — 160−165 см, среднего телосложения, глаза карие, носит очки.

Проживала пропавшая в ЖК «Лесная поляна» в поселке Косшы. На данный момент ее ищут, родственники, волонтеры и полиция — заявление о пропаже они написали на следующий же день. «Всем, кто обладает информацией о пропавшей, просим звонить или писать в WhatsApp по телефонам — 8 705 550 84 25, 8 775 650 66 95, 8 775 826 85 05, 8 775 769 2969 либо 102», — сообщают волонтеры.

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