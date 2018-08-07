Жители Ангарска два года рыли лопатами подземный тоннель к нефтепроводу

Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали шестеро жителей Ангарска, готовившихся к похищению нефти. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России, злоумышленники два года при помощи лопат рыли подземный тоннель к магистральному трубопроводу. За это время им удалось вручную прокопать 125 м. Полиция задержала злоумышленников, когда до заветной цели им оставалось всего три метра. В ходе обыска у членов преступной группы было также изъято оборудование для откачки нефти.