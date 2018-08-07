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08:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Жители Ангарска два года рыли лопатами подземный тоннель к нефтепроводу

Полиция задержала злоумышленников, когда им оставалось прокопать три метра.

Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали шестеро жителей Ангарска, готовившихся к похищению нефти. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России, злоумышленники два года при помощи лопат рыли подземный тоннель к магистральному трубопроводу. За это время им удалось вручную прокопать 125 м. Полиция задержала злоумышленников, когда до заветной цели им оставалось всего три метра. В ходе обыска у членов преступной группы было также изъято оборудование для откачки нефти.

Организатор преступной группы находится под домашним арестом, ее участникам вменяют кражу, максимальное наказание по статье УК составляет 10 лет тюрьмы. Со ссылкой на экспертов представители силового ведомства отметили, что кража нефтепродуктов могла спровоцировать серьезное ЧП. В случае подключения к магистральному нефтепроводу существовала практически стопроцентная вероятность техногенной аварии, в результате которой нефть, находящаяся под большим давлением, попала бы в Ангару. По другому сценарию мог произойти пожар, который перекинулся на расположенные рядом нефтяные резервуары, объемом 50 тыс. т.

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