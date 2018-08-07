Жители Ангарска два года рыли лопатами подземный тоннель к нефтепроводу
Полиция задержала злоумышленников, когда им оставалось прокопать три метра.
Полиция задержала злоумышленников, когда им оставалось прокопать три метра.
Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали шестеро жителей Ангарска, готовившихся к похищению нефти. Как сообщили в
Организатор преступной группы находится под домашним арестом, ее участникам вменяют кражу, максимальное наказание по статье УК составляет 10 лет тюрьмы. Со ссылкой на экспертов представители силового ведомства отметили, что кража нефтепродуктов могла спровоцировать серьезное ЧП. В случае подключения к магистральному нефтепроводу существовала практически стопроцентная вероятность техногенной аварии, в результате которой нефть, находящаяся под большим давлением, попала бы в Ангару. По другому сценарию мог произойти пожар, который перекинулся на расположенные рядом нефтяные резервуары, объемом 50 тыс. т.