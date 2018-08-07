В Нижнем Тагиле судят тренера, обвиняемого в смерти ребёнка в бассейне

В Свердловской области начался суд по делу погибшего в бассейне спортивной школы «Спутник» Нижнего Тагила семилетнего ребёнка. В причинении смерти по неосторожности обвиняется 57-летний тренер, который вёл занятия по плаванию в день трагедии.

В ходе судебного следствия было установлено, что смерть ребёнка наступила от утопления. При этом у мальчика имелись серьёзные заболевания дыхательных путей, и он находился с 2014 года на учёте у медиков. Тем не менее из-за отсутствия приступов в течение последних двух лет врачи разрешили ребёнку посещать бассейн. Судебный медик описал характер перекрытия дыхательных путей в момент смерти и не исключил, что оно могло возникнуть в результате недугов, сообщает издание «Все новости».

На данный момент в заседании объявлен перерыв. Сегодня, 7 августа, состоятся прения сторон. Согласно предусмотренным статьёй санкциям, обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Напомним, что трагедия произошла 2 октября 2017 года. В тот день группа детей тренировалась в бассейне спортшколы «Юность». Семилетний ребёнок плыл по одной из дорожек в маске, но неожиданно пошёл ко дну. Тренер в тот момент находился в 25 метрах от него, занимаясь с группой ребят на другой дорожке, а потому не успел немедленно вытащить мальчика из воды.