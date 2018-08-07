Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Я депутат, платить не буду»: скандал с саратовским слугой народа
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Королева красоты отказалась от короны ради татуировок
Красота 18-летней дочери Тины Канделаки восхитила соцсети
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Бондарчук купил квартиру напротив Кремля
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1010 стран с самым дешевым бензином
08:41 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижнем Тагиле судят тренера, обвиняемого в смерти ребёнка в бассейне

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В Свердловской области начался суд по делу погибшего в бассейне спортивной школы «Спутник» Нижнего Тагила семилетнего ребёнка. В причинении смерти по неосторожности обвиняется 57-летний тренер, который вёл занятия по плаванию в день трагедии.

В ходе судебного следствия было установлено, что смерть ребёнка наступила от утопления. При этом у мальчика имелись серьёзные заболевания дыхательных путей, и он находился с 2014 года на учёте у медиков. Тем не менее из-за отсутствия приступов в течение последних двух лет врачи разрешили ребёнку посещать бассейн. Судебный медик описал характер перекрытия дыхательных путей в момент смерти и не исключил, что оно могло возникнуть в результате недугов, сообщает издание «Все новости».

На данный момент в заседании объявлен перерыв. Сегодня, 7 августа, состоятся прения сторон. Согласно предусмотренным статьёй санкциям, обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Напомним, что трагедия произошла 2 октября 2017 года. В тот день группа детей тренировалась в бассейне спортшколы «Юность». Семилетний ребёнок плыл по одной из дорожек в маске, но неожиданно пошёл ко дну. Тренер в тот момент находился в 25 метрах от него, занимаясь с группой ребят на другой дорожке, а потому не успел немедленно вытащить мальчика из воды.

В итоге ребёнка достали из воды в бессознательном состоянии. Ему попытались оказать первую помощь, но, к сожалению, безрезультатно.

Все новости региона
National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
Медведев: Россия готова выстраивать отношения с Грузией
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Ученые опровергли миф об эволюции человека
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
В Калуге на заводе Volkswagen объявили итальянскую забастовку
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь