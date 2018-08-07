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08:59 (мск), источник: АиФ Уфа

Полиция Уфы устанавливает причины разборки со стрельбой в Сипайлово

Участники конфликта задержаны.

Полиция Уфы устанавливает причины стрельбы в микрорайоне Сипайлово, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Вечером 6 августа между несколькими уфимцами произошёл конфликт — в ход пошло травматическое оружие. С ранением головы был госпитализирован 45-летний мужчина, также медицинская помощь понадобилась ещё двум участникам потасовки.

Выстрелы услышали местные жители и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники ППС совместно с инспекторами ДПС задержали участников разборки.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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