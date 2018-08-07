Полиция Уфы устанавливает причины разборки со стрельбой в Сипайлово

Полиция Уфы устанавливает причины стрельбы в микрорайоне Сипайлово, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Вечером 6 августа между несколькими уфимцами произошёл конфликт — в ход пошло травматическое оружие. С ранением головы был госпитализирован 45-летний мужчина, также медицинская помощь понадобилась ещё двум участникам потасовки.