Полиция Уфы устанавливает причины разборки со стрельбой в Сипайлово
Участники конфликта задержаны.
Участники конфликта задержаны.
Полиция Уфы устанавливает причины стрельбы в микрорайоне Сипайлово, сообщает
Вечером 6 августа между несколькими уфимцами произошёл конфликт — в ход пошло травматическое оружие. С ранением головы был госпитализирован 45-летний мужчина, также медицинская помощь понадобилась ещё двум участникам потасовки.
Выстрелы услышали местные жители и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники ППС совместно с инспекторами ДПС задержали участников разборки.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство.