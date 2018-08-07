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10:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Красном Сулине сгорел частный дом, есть погибший

От МЧС на месте происшествия работали 9 человек, было задействовано 2 единицы техники.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Красном Сулине на улице Придорожной сгорел одноэтажный частный дом. При пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Трагедия произошла вчера. Информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 16 часов 18 минут. В 16 часов 26 минут огонь на площади в 50 квадратных метров локализовали. В 16 часов 35 минут пожар потушили. От МЧС на месте происшествия работали 9 человек, было задействовано 2 единицы техники.

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