В Красном Сулине сгорел частный дом, есть погибший

В Красном Сулине на улице Придорожной сгорел одноэтажный частный дом. При пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Трагедия произошла вчера. Информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 16 часов 18 минут. В 16 часов 26 минут огонь на площади в 50 квадратных метров локализовали. В 16 часов 35 минут пожар потушили. От МЧС на месте происшествия работали 9 человек, было задействовано 2 единицы техники.