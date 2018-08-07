Видео: из-за пожара из гостиницы на Гончарной эвакуировали 411 человек

В Центральном районе Петербурга в ночь на 7 августа произошло серьезное возгорание. На ликвидацию пламени было направлено 31 человек личного состава ГУ МЧС по региону и 7 единиц спецтехники. Огонь распространился по территории гостиницы на Гончарной улице, 4.

На пульт диспетчера сообщение об экстренной ситуации поступило около половины третьего утра. Очаг находился на уровне минус второго этажа семиэтажного дома. Там заполыхал электрический щиток. Представители МЧС успели вывести на улицу 411 постояльцев и сотрудников отеля. Из-за угрозы распространения пожару присвоили повышенный ранг сложности, но после его постепенно снизили.