В Волгограде назвали предварительную причину пожара в аграрном университете

Напомним, сообщение о пожаре на четвертом этаже главного корпуса Волгоградского государственного аграрного университета поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в понедельник, 6 августа, в 15:11. В одном из кабинетов сработала пожарная сигнализация. В ликвидации пожара принимали участие 67 человек и 21 единица техники, в том числе 54 спасателя и 17 единиц техники от МЧС.