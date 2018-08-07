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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде назвали предварительную причину пожара в аграрном университете

Специалисты испытательной пожарной лаборатории назвали предварительную причину крупного пожара, вспыхнувшего в понедельник, 6 августа, в здании Волгоградского государственного аграрного университета.

Пламя охватило 350 квадратных метров площади.

Напомним, сообщение о пожаре на четвертом этаже главного корпуса Волгоградского государственного аграрного университета поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в понедельник, 6 августа, в 15:11. В одном из кабинетов сработала пожарная сигнализация. В ликвидации пожара принимали участие 67 человек и 21 единица техники, в том числе 54 спасателя и 17 единиц техники от МЧС.

Спустя два часа с момента вызова пожар удалось локализовать, еще через час — полностью потушить. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет, предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электропроводки в здании университета.

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