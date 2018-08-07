В Самарской области полицейские нашли около 9 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Самарской области полицейские изъяли из нелегального оборота немаркированные табачные изделия в особо крупном размере. Контрафактные сигареты стражи порядка обнаружили в ходе обыска секции одного из торговых центров Сызрани. Всего полицейские нашли 8946 пачек на общую сумм более 1 миллиона рублей.

Владельцами торговой точки оказались ранее не судимые супруги: 51-летний уроженец Энгельса, проживающий в Сызрани, и 50-летняя местная жительница. Как сообщили в облГлавке, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Супругам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.