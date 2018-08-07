Задержанным в США казахстанкам грозит 30 лет тюрьмы

Создав подставные юридические лица, они размещали на американских сайтах недостоверные объявления, при встрече требовали с клиентов задаток, а затем бесследно исчезали. В деле фигурируют также россияне, азербайджанцы, латвийцы, украинцы, а также граждане Грузии, Турции и США. Всего, по информации американского минюста, в преступной группировке было до 25 мошенников. Еще восемь человек находятся в розыске.