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09:44 (мск), источник: 365info.kz

Задержанным в США казахстанкам грозит 30 лет тюрьмы

В МИД РК сообщили о женщинах, которые занимались мошенничеством под видом продажи редких автомобилей.

Источник: AP 2018

Создав подставные юридические лица, они размещали на американских сайтах недостоверные объявления, при встрече требовали с клиентов задаток, а затем бесследно исчезали. В деле фигурируют также россияне, азербайджанцы, латвийцы, украинцы, а также граждане Грузии, Турции и США. Всего, по информации американского минюста, в преступной группировке было до 25 мошенников. Еще восемь человек находятся в розыске.

Ущерб, нанесенный пострадавшим автолюбителям, оценивается в 4,5 млн долларов. Две из задержанных казахстанок находятся под арестом, третья попросила отпустить ее под подписку о невыезде в связи с ухудшением здоровья. Каждой из них грозит заключение в тюрьме сроком до 20−30 лет. В МИД также отметили, что интересы гражданок Казахстана защищает генеральное консульство в Нью-Йорке.

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