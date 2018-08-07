В Иркутской области рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть
СК РФ по Иркутской области проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.
СК РФ по Иркутской области проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.
Трагедией закончились ремонтные работы в одной из школ Шелехова. Необходимо было привести в порядок кровлю, а это работа на крыше. Туда и был направлен 48-летний разнорабочий — иностранец. Вероятно, мужчина поскользнулся на покатой кровле и не смог удержать равновесие. В результате он сорвался вниз.
-В тяжелом состоянии он был доставлен в районную больницу, — сообщает
Сейчас все обстоятельства трагедии изучают следователи СКР. Уже назначена