В Иркутской области рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть

Трагедией закончились ремонтные работы в одной из школ Шелехова. Необходимо было привести в порядок кровлю, а это работа на крыше. Туда и был направлен 48-летний разнорабочий — иностранец. Вероятно, мужчина поскользнулся на покатой кровле и не смог удержать равновесие. В результате он сорвался вниз.

-В тяжелом состоянии он был доставлен в районную больницу, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. -Но травмы, полученные пострадавшим мужчиной при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Не приходя в себя, рабочий умер.