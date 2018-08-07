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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутской области рабочий упал с крыши школы и разбился насмерть

СК РФ по Иркутской области проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

Трагедией закончились ремонтные работы в одной из школ Шелехова. Необходимо было привести в порядок кровлю, а это работа на крыше. Туда и был направлен 48-летний разнорабочий — иностранец. Вероятно, мужчина поскользнулся на покатой кровле и не смог удержать равновесие. В результате он сорвался вниз.

-В тяжелом состоянии он был доставлен в районную больницу, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. -Но травмы, полученные пострадавшим мужчиной при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Не приходя в себя, рабочий умер.

Сейчас все обстоятельства трагедии изучают следователи СКР. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. После ее завершения на основании полученных результатов, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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