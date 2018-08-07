Карабашский экс-депутат выплатил с пенсии коррупционный штраф 300 тыс
Сергей Харин был осужден в 2009 году за получение взятки.
Сергей Харин был осужден в 2009 году за получение взятки.
В июле 2018 года приставам удалось взыскать с бывшего депутата Карабашского городского округа (Челябинская область) Сергея Харина 300 тыс. рублей, которые он должен был выплатить в качестве штрафа за получение взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В 2009 году Челябинской областной суд приговорил Харина к пяти годам лишения свободы и штрафу. Он признан виновным в получении 530 тыс. рублей в качестве взятки от представителя промышленного предприятия.
Исполнительное производство по взысканию штрафа велось с 2011 года, когда Харин уже находился в местах лишения свободы. Из имущества за бывшим депутатом числился только старый автомобиль Hyundai Accent, который был арестован, но продать его не удалось.
В колонии он не работал, но ежемесячно 2 тыс. рублей переводились на депозитный счет судебных приставов. С 2014 года Харин стал получателем пенсии по возрасту, и пристав обратил взыскание на 50% этого источника дохода. В июле 2018 года в счет погашения штрафа поступил последний платеж. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.