В Ленобласти замкомандира взвода ДПС подозревают в похищении человека

Источник: РИА Новости

Согласно данным, в Ленинградской области трое жителей Санкт-Петербурга, в том числе сотрудник полиции, затолкали 31-летнего мужчину в автомобиль, связали, надели на голову мешок и вывезли в лес. Его избивали и требовали возврата якобы похищенного имущества. Но потерпевший сумел освободиться и убежать, отмечают в СК.

«Замкомандира взвода ДПС задержан по подозрению в похищении человека… В настоящее время полицейский арестован, двое его сообщников в розыске», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 9 июля в поселке Зимитицы Волосовского района Ленобласти.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены трое злоумышленников, одним из которых оказался сотрудник ДПС по Фрунзенскому району. Полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в МВД.