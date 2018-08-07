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09:55 (мск), источник: РИА Новости

В Ленобласти замкомандира взвода ДПС подозревают в похищении человека

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Следователи задержали заместителя командира взвода ДПС, который подозревается в похищении человека в Ленинградской области, сообщает СК РФ в мессенджере ТамТам.

Источник: РИА Новости

Согласно данным, в Ленинградской области трое жителей Санкт-Петербурга, в том числе сотрудник полиции, затолкали 31-летнего мужчину в автомобиль, связали, надели на голову мешок и вывезли в лес. Его избивали и требовали возврата якобы похищенного имущества. Но потерпевший сумел освободиться и убежать, отмечают в СК.

«Замкомандира взвода ДПС задержан по подозрению в похищении человека… В настоящее время полицейский арестован, двое его сообщников в розыске», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 9 июля в поселке Зимитицы Волосовского района Ленобласти.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены трое злоумышленников, одним из которых оказался сотрудник ДПС по Фрунзенскому району. Полицейскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, сейчас проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. «В случае подтверждения вины указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам», — добавили в полиции.

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