В Сочи рассказали об изменениях ливневки, в которой погиб ребенок

— Как выяснили наши специалисты, ливневая канава в одном из участков все же была перекрыта специальным щитом. Однако в момент ЧП этой заслонки на месте не оказалось. Такие сведения были получены во время опроса хозяина дома, рядом с которым и произошел инцидент, — рассказал «РГ» старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.
Напомним, трагедия случилась во время сильного дождя. Ребенок шел с бабушкой и неожиданно пропал. Как выяснилось, мальчик провалился в ливневый коллектор. Чуть позже его тело обнаружили в море, куда его отнес сильный поток с улиц.
Как уже писала «РГ», по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Следователи ищут ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений, а также проверяют всю соответствующую документацию.