В Сочи рассказали об изменениях ливневки, в которой погиб ребенок

— Как выяснили наши специалисты, ливневая канава в одном из участков все же была перекрыта специальным щитом. Однако в момент ЧП этой заслонки на месте не оказалось. Такие сведения были получены во время опроса хозяина дома, рядом с которым и произошел инцидент, — рассказал «РГ» старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.