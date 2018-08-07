Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Не хуже Волочковой»: Липницкая произвела фурор
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
СМИ узнали имя новорожденной дочери Тарасова и Костенко
Родственники отвернулись от сестер, убивших своего отца
Королева красоты отказалась от короны ради татуировок
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Почему хорошему мужчине трудно тебя найти и полюбить
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Бондарчук купил квартиру напротив Кремля
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
09:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Сочи рассказали об изменениях ливневки, в которой погиб ребенок

Прокуратура Краснодарского края начала свою проверку по факту гибели семилетнего мальчика в ливневке сочинского поселка Лазаревское. По данным ведомства, уже выявлены изменения ее конструкции.

— Как выяснили наши специалисты, ливневая канава в одном из участков все же была перекрыта специальным щитом. Однако в момент ЧП этой заслонки на месте не оказалось. Такие сведения были получены во время опроса хозяина дома, рядом с которым и произошел инцидент, — рассказал «РГ» старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Напомним, трагедия случилась во время сильного дождя. Ребенок шел с бабушкой и неожиданно пропал. Как выяснилось, мальчик провалился в ливневый коллектор. Чуть позже его тело обнаружили в море, куда его отнес сильный поток с улиц.

Как уже писала «РГ», по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Следователи ищут ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений, а также проверяют всю соответствующую документацию.

Все новости региона
 Новый вариант противотанкового "Спрута" представят на "Армии-2018"
Минздрав определил регионы с самыми здоровыми детьми
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
К чему приведут санкции США на вложения в российский госдолг
Вся Южная Америка станет безвизовой для россиян
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Ученые опровергли миф об эволюции человека
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Можно ли купаться в фонтанах?
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой Ева стала студенткой.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь