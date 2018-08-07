Рыбак с арбузом попал под машину в Хабаровске
Мужчина получил переломы и
Мужчина получил переломы и
В понедельник в Железнодорожном районе Хабаровска, недалеко от остановки «Троллейбусное депо», водитель внедорожника сбил 57-летнего рыбака. Мужчина в камуфляжной форме переходил дорогу по «зебре». В руках он нес арбуз и снасти, сообщает портал «Губерния».
Водитель «Ниссана Патрола» двигался по улице Карла Маркса в сторону аэропорта. Позже он рассказал, что ехал с небольшой скоростью и был совершенно не готов к появлению человека на проезжей части: рыбак якобы вышел из общественного транспорта и оказался на переходе, когда ему горел красный свет.
Пострадавший рассказал автоинспекторам, что переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Мужчину госпитализировали с переломом четырех ребер, закрытой
Драматизма аварии добавлял разбившийся арбуз — мякоть разлетелась по дороге и пугала проезжающих мимо автомобилистов: издалека казалось, что это кровь.
Виновника аварии определят дознаватели. К ним это дело попадет