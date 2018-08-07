Застрявшего в прутьях решетки мальчика спасли в Новосибирске

Застрявшего в прутьях решетки мальчика спасли в Калининском районе Новосибирска. Нога ребенка застряла, когда он переходил по самодельному трапу через теплотрассу.



«Друзья подростка встретили спасателей и проводили их до места происшествия. Как выяснилось, их товарищ просто оступился и неудачно поставил ногу между двумя прутьями самодельного перехода», — рассказали в МАСС.



Отметим, что ногу мальчика извлекли при помощи гидравлики.













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