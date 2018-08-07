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09:27 (мск), источник: РИА Новости

В Мумбаи не менее 150 человек получили ожоги во время купания

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — РИА Новости. По меньшей мере 150 человек получили ожоги от ядовитой физалии (известной также как «португальский кораблик») во время купания на пляжах Мумбаи, сообщает во вторник телеканал NDTV.

Источник: KROSSWerbeagentur/СС0

Физалии, которые не могут самостоятельно передвигаться, оказываются у берегов Индии ежегодно во время сезона муссонных ливней: их приносят сюда течение и приливы.

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Владелец одного из магазинов в Мумбаи рассказал телеканалу, что в последние дни физалии буквально заполонили городские пляжи и доставляют отдыхающим много хлопот. По его словам, несмотря на то, что ожоги от соприкосновения с ними, как правило, для человека не смертельны, люди продолжают испытывать после них сильную боль как минимум несколько часов.

«На пляже сейчас их полно. За последние два дня пострадало много человек. Я помогаю им, промывая место ожога соком лимона. Думаю, сейчас лучше воздержаться от посещения пляжа», — сказал мужчина.

При соприкосновении с другими организмами, в том числе с купающимся в море человеком, физалии в качестве защитной реакции выделяют ядовитое вещество, образующее на коже человека ожог, который по форме и внешнему виду напоминает укус медузы. Яд физалии может быть смертелен для человека, страдающего аллергией на него, но статистически смертельные случаи при прикосновении физалии чрезвычайно редки.

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