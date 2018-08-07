Ещё один ребёнок погиб, отравившись грибами
14-летний подросток скончался в коммуне Трушены от отравления лесными грибами. А его мать с сестрой находятся в больнице, девочка в тяжелом состоянии.
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14-летний подросток скончался в коммуне Трушены от отравления лесными грибами. А его мать с сестрой находятся в больнице, девочка в тяжелом состоянии.
В июле грибами отравилась семья из Флорешт. Дети — четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка — скончались.
Всего с начала этого года зарегистрировали 41 случай отравления грибами.