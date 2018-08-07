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11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БЕЛТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БЕЛТА, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Источник: Reuters

Следственным комитетом по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). «Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков. В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА», — проинформировали в СК.

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