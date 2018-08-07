В центре Усть-Кута горит здание водного вокзала

В Усть-Куте горит двухэтажное здание водного вокзала. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили очевидцы, уточнив, что на место происшествие прибыли пять пожарных машин. Здание расположено в центре города, в нём находятся кассы вокзала, банк, магазины, юридические фирмы, парикмахерская.

Как пояснили корреспонденту «АиФ-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в здании загорелись второй этаж и кровля, пожару присвоили второй класс сложности, возгорание тушат 15 пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет, находившихся в здании людей эвакуировали, однако все закрытые помещения спасатели проверяют.