В Перми во время пожара в общежитии погиб мужчина

В Свердловском районе Перми ранним утром 7 августа во время тушения пожара обнаружено тело мужчины.

В МЧС сообщение о пожаре в общежитии на улице Курчатова, 16, поступило в 5.13. Горела комната на четвёртом этаже. Во время тушения пожарные обнаружили тело пожилого мужчины.