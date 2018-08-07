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10:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми во время пожара в общежитии погиб мужчина

Следователи СКР проводят проверку обстоятельств произошедшего.

В Свердловском районе Перми ранним утром 7 августа во время тушения пожара обнаружено тело мужчины.

В МЧС сообщение о пожаре в общежитии на улице Курчатова, 16, поступило в 5.13. Горела комната на четвёртом этаже. Во время тушения пожарные обнаружили тело пожилого мужчины.

В следственном районе Свердловского района СКР корреспонденту АиФ-Прикамье рассказали, что сейчас проводят доследственную проверку обстоятельств случившегося. По словам соседей, погибший, хозяин комнаты, злоупотреблял спиртными напитками и курил в комнате. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Для установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

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