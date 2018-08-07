Автоледи в Челябинске сбила ребёнка на велосипеде.

В Челябинске 6 августа произошло ДТП, в котором пострадал ребенок на велосипеде. Его сбила 54-летняя женщина на иномарке, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на отделение пропаганды безопасности ГИБДД.

Авария случилась в 17.35 часов, напротив дома № 17 на улице Котина. 11-летний мальчик переезжал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый свет. Автомобиль «Черри Тиго» поворачивал налево в момент, когда велосипедист пересекал проезжую часть. Мальчик оказался под колесами иномарки и получил травмы. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.