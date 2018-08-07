В офисах TUT.by и БелаПАН — обыски, задержаны редакторы и журналисты
Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации.
Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации.
— Следственным комитетом по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда), — сообщает сайт Следственного комитета.
Как сообщается, поводом к возбуждению уголовного дела послужило то, что информационное агентство БелТА сообщило о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков.
СК сообщает, что проверка сотрудниками МВД выявила многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации БелТА.
С 2017 по 2018 годы, без ведома и согласия БелТА было совершено «15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия».
— В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия, — сообщает СК.
Следственный комитет сообщает:
— К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова.