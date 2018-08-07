Названы фамилии казахстанок, задержанных в США по подозрению в мошенничестве

В интервью журналистам глава МИД отметил, что после получения информации от американских правоохранительных органов генеральное консульство нашей страны в Нью-Йорке незамедлительно приступило к оказанию консульско-правовой помощи нашим задержанным гражданкам.

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«Речь идет, согласно данным, поступившим от южного округа штата Нью-Йорк, о трех гражданках РК. В частности, по этому делу проходит Азиза Джавадзаде или Джалолова 1994 года рождения, Диора Аширова 1991 г. р. и Елена Кудайбергенова 1970 г. р.», — сказал министр в интервью журналистам после завершения заседания правительства.

Министр подчеркнул, что в МВД РК подтвердили наличие у них гражданства Казахстана. «Мы, по установившейся традиции, оказываем всемерную поддержку нашим гражданам», — заверил Кайрат Абдрхаманов.

Ранее пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что задержанные в США казахстанки являются уроженками Тараза. Они подозреваются в том, что в составе большой группы из 25 лиц размещали липовые объявления о продаже раритетных авто, получали предоплату, обналичивали средства с подложных счетов и исчезали.