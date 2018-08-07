Омич украл 20 тонн нефти
Природный ресурс он похищал в районе 82 километра.
Природный ресурс он похищал в районе 82 километра.
Накануне следователи МВД России по Омской области возбудили уголовное дело по факту хищения сырой нефти. Оперативники задержали злоумышленника ночью. Оказалось, что он переделал кузов самосвала Howo в герметичную цистерну.
Однако злоумышленник пытался замаскировать емкость с нефтью. Верхним слоем в кузове лежали мешки с керамзитом, который, в соответствии с накладной, якобы перевозил задержанный. Под ними располагался люк и шланг для закачки. Правоохранители установили, что украдено 20 тонн нефти на 500 000 рублей.
— Задержанным оказался 52-летний омич. Оперативники выяснили, что мужчина уже находится в розыске за совершение на территории
Подозреваемый сознался в содеянном и показал место врезки в нефтепровод. Ему грозит до шести лет лишения свободы.