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10:20 (мск), источник: Om1.ru

Омич украл 20 тонн нефти

Природный ресурс он похищал в районе 82 километра.

Источник: Om1.ru

Накануне следователи МВД России по Омской области возбудили уголовное дело по факту хищения сырой нефти. Оперативники задержали злоумышленника ночью. Оказалось, что он переделал кузов самосвала Howo в герметичную цистерну.

Однако злоумышленник пытался замаскировать емкость с нефтью. Верхним слоем в кузове лежали мешки с керамзитом, который, в соответствии с накладной, якобы перевозил задержанный. Под ними располагался люк и шланг для закачки. Правоохранители установили, что украдено 20 тонн нефти на 500 000 рублей.
— Задержанным оказался 52-летний омич. Оперативники выяснили, что мужчина уже находится в розыске за совершение на территории Ханты-Мансийского автономного округа преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — пояснили в полиции.
Подозреваемый сознался в содеянном и показал место врезки в нефтепровод. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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