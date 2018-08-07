Омич украл 20 тонн нефти

Однако злоумышленник пытался замаскировать емкость с нефтью. Верхним слоем в кузове лежали мешки с керамзитом, который, в соответствии с накладной, якобы перевозил задержанный. Под ними располагался люк и шланг для закачки. Правоохранители установили, что украдено 20 тонн нефти на 500 000 рублей.

— Задержанным оказался 52-летний омич. Оперативники выяснили, что мужчина уже находится в розыске за совершение на территории Ханты-Мансийского автономного округа преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — пояснили в полиции.

Подозреваемый сознался в содеянном и показал место врезки в нефтепровод. Ему грозит до шести лет лишения свободы.