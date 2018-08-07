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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Росгвардии подтвердили, что в аварии у омской мэрии погиб их сотрудник

Его семье пообещали любую посильную помощь.

В областном управлении Росгвардии прокомментировали происшествие, случившееся 3 августа у здания мэрии. Напомним, там работал регулировщик, когда на запрещающий движение жест на «зебру» выехал водитель. Он насмерть сбил человека, переходившего дорогу. Позднее родные погибшего в соцсетях заявили о том, что он служил в Росгвардии, а за рулем злополучной машины находился его бывший коллега по силовому ведомству.

— Действительно погиб сотрудник нашего ведомства, — заявила «Комсомолке» представитель управления Росгвардии по Омской области Лариса Цыгал. — Как только руководству стало известно о трагическом происшествии, мы связались с семьей для выражения соболезнования и оказания помощи. В дальнейшем, если семье понадобится какая-либо помощь, которую нам по силам оказать, без нее люди не останутся.

Что касается личности виновника аварии, то, по официальным данным, он никакого отношения к силовому ведомству не имеет.

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