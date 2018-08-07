Шесть человек пострадали в тройном ДТП на керченской трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе
Авария произошла накануне в районе поворота на поселок Багерово — столкнулись грузовой фургон Валдай, микроавтобус Hyundai STAREX и легковой автомобиль Hyundai Santa Fe. На место ДТП немедленно были направлены службы экстренного реагирования.
«В результате ДТП пострадали шесть человек. Все они доставлены в Керченскую горбольницу. Спасатели обеспечили на месте аварии противопожарную безопасность», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
В причинах аварии разбираются правоохранители.