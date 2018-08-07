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10:29 (мск), источник: РИА Крым

Шесть человек пострадали в тройном ДТП на керченской трассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе Симферополь-Керчь, они госпитализированы. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Авария произошла накануне в районе поворота на поселок Багерово — столкнулись грузовой фургон Валдай, микроавтобус Hyundai STAREX и легковой автомобиль Hyundai Santa Fe. На место ДТП немедленно были направлены службы экстренного реагирования.

«В результате ДТП пострадали шесть человек. Все они доставлены в Керченскую горбольницу. Спасатели обеспечили на месте аварии противопожарную безопасность», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В причинах аварии разбираются правоохранители.

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