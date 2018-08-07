В Каушанах оплакивают погибших в аварии в Калужской области

«Это невосполнимая потеря. Она всегда была такой энергичной, веселой, полной жизни, участливой и отзывчивой с детьми, — сказала психолог лицея Каушан Людмила Афтений.

«Для нас она была не просто преподавателем, она была другом, который помогал советами. Трудно поверить, что ее больше нет», — сказал ученик Надежды Кэпэцинэ Влад Коадэ.

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«Она была очень хорошим, чутким человеком. Мы договорились встретиться и помочь ее семье — каждый чем может. Нужно поддержать ее родных», — сказал бывший ученик Надежды Кэпэцинэ Ион Оборочану.

Попавший в аварию микроавтобус был куплен недавно. На маршрут его вывели во второй раз. Владелец сидел рядом с водителем. Он погиб на месте.

«Был трудолюбивым и хозяйственным. Вырастил двоих сыновей. Это огромная трагедия».

«Мы объявим в городе траур в день похорон. Поговорим с советниками и постараемся помочь семьям, покрыть хотя бы часть расходов», — заявил мэр Каушан Григорий Репещук.

Родственники погибших и пострадавших в аварии отправились в Россию. Спецрейс для них организовало правительство.

Накануне в Калужскую область для репатриации тел прибыли сотрудники Генеральной инспекции чрезвычайных ситуаций. Четверо пострадавших остаются в больнице. Домой их доставят тоже специальным рейсом.