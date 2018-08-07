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11:50 (мск), источник: РИА Новости

Суд оставил в силе арест обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста четвертым обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 15 человек, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Постановление Московского городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Таким образом, Сейфулла Хакимов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Махамадюсуф Мирзаалимов останутся под арестом до 3 октября.

Кроме них по делу проходят Аброр Азимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По данным следствия, его брат Акрам в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ «Хосият» в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.

Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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