В Минском районе автомобиль сбил пятиклассника — водитель уже 25 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД
ДТП произошло в поселке Юбилейный Минского района 6 августа около половины восьмого вечера.
ДТП произошло в поселке Юбилейный Минского района 6 августа около половины восьмого вечера.
35-летний местный житель на Volkswagen Passat совершил наезд во дворе на 10-летнего школьника, сообщили в УВД Миноблисполкома. Ребенок выбежал
По информации правоохранителей, школьник в результате ДТП получил закрытую
В милиции подчеркнули, что водитель Volkswagen ранее 25 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.