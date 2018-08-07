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11:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минском районе автомобиль сбил пятиклассника — водитель уже 25 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

ДТП произошло в поселке Юбилейный Минского района 6 августа около половины восьмого вечера.

35-летний местный житель на Volkswagen Passat совершил наезд во дворе на 10-летнего школьника, сообщили в УВД Миноблисполкома. Ребенок выбежал из-за стоявшего у края проезжей части автомобиля.

По информации правоохранителей, школьник в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, он госпитализирован.

В милиции подчеркнули, что водитель Volkswagen ранее 25 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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