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11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

«Явный поджог, люди задыхаются»: в Новосибирске горит знаменитая свалка

Пожарные уже два часа пытаются победить огонь. Жители Кировского района жалуются на отравленный дым.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске загорелась знаменитая свалка за Хилокским рынком, которую не так давно проверили активисты из Общероссийского народного фронта. По закону, отходы в это место нельзя свозить, владельцев свалки штрафуют, но она продолжает расти и гореть, отравляя жизнь людей близлежащих домов.

— Полыхает свалка, явный поджог, уже не первый час горит. Мер никаких не предпринимается, никому это не надо, люди задыхаются от дыма, — рассказал КП — Новосибирск очевидец Сергей Жолба.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что сейчас борются с огнем.

— Вызов поступил в 12.41, выехали две автоцистерны на Малыгина 13\1, — сказали в областном Управлении МЧС.

Пожарные часто выезжают на это место: летом бывает по 10−15 возгораний. По идее у владельцев полигона должна быть своя техника на случай ЧС, но и она не справляется. Есть версия, что свалка часто горит, в том числе, из-за неправильного складирования бытовых отходов: их нужно засыпать землей, но этого не делают.

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