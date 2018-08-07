«Явный поджог, люди задыхаются»: в Новосибирске горит знаменитая свалка

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске загорелась знаменитая свалка за Хилокским рынком, которую не так давно проверили активисты из Общероссийского народного фронта. По закону, отходы в это место нельзя свозить, владельцев свалки штрафуют, но она продолжает расти и гореть, отравляя жизнь людей близлежащих домов.

— Полыхает свалка, явный поджог, уже не первый час горит. Мер никаких не предпринимается, никому это не надо, люди задыхаются от дыма, — рассказал КП — Новосибирск очевидец Сергей Жолба.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что сейчас борются с огнем.

— Вызов поступил в 12.41, выехали две автоцистерны на Малыгина 13\1, — сказали в областном Управлении МЧС.