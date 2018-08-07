«Явный поджог, люди задыхаются»: в Новосибирске горит знаменитая свалка
Пожарные уже два часа пытаются победить огонь. Жители Кировского района жалуются на отравленный дым.
Пожарные уже два часа пытаются победить огонь. Жители Кировского района жалуются на отравленный дым.
В Новосибирске загорелась знаменитая свалка за Хилокским рынком, которую не так давно проверили активисты из Общероссийского народного фронта. По закону, отходы в это место нельзя свозить, владельцев свалки штрафуют, но она продолжает расти и гореть, отравляя жизнь людей близлежащих домов.
— Полыхает свалка, явный поджог, уже не первый час горит. Мер никаких не предпринимается, никому это не надо, люди задыхаются от дыма, — рассказал КП — Новосибирск очевидец Сергей Жолба.
В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что сейчас борются с огнем.
— Вызов поступил в 12.41, выехали две автоцистерны на Малыгина 13\1, — сказали в областном Управлении МЧС.
Пожарные часто выезжают на это место: летом бывает по 10−15 возгораний. По идее у владельцев полигона должна быть своя техника на случай ЧС, но и она не справляется. Есть версия, что свалка часто горит, в том числе,