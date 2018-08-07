В Самарской области двое подростков без прав устроили ДТП на «встречке»

В понедельник, 6 августа, примерно в 21:30 на 4 км дороги «Самара — Большая Черниговка — Тамбовка» произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 16-летний подросток, не имея водительских прав, двигался на мотоцикле «Патрон» в сторону села Тамбовка. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и врезался в мопед под управлением 14-летнего мальчика. Последний тоже не имеет водительских прав.