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11:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области двое подростков без прав устроили ДТП на «встречке»

Один из подростков ехал на мотоцикле, а другой на мопеде.

В понедельник, 6 августа, примерно в 21:30 на 4 км дороги «Самара — Большая Черниговка — Тамбовка» произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 16-летний подросток, не имея водительских прав, двигался на мотоцикле «Патрон» в сторону села Тамбовка. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и врезался в мопед под управлением 14-летнего мальчика. Последний тоже не имеет водительских прав.

В результате ДТП оба подростка получили травмы и были госпитализированы в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.

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