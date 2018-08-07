В Самарской области двое подростков без прав устроили ДТП на «встречке»
Один из подростков ехал на мотоцикле, а другой на мопеде.
Один из подростков ехал на мотоцикле, а другой на мопеде.
В понедельник, 6 августа, примерно в 21:30 на 4 км дороги «Самара — Большая Черниговка — Тамбовка» произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей, сообщает
По данным сотрудников ГИБДД, 16-летний подросток, не имея водительских прав, двигался на мотоцикле «Патрон» в сторону села Тамбовка. В
В результате ДТП оба подростка получили травмы и были госпитализированы в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.