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11:26 (мск), источник: Tengrinews

«Я тебя уберу, я тебя уничтожу» — Яков Заяц вспомнил разговор с Храпуновым

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался допрос подсудимых по делу Виктора и Лейлы Храпуновых, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бывший заместитель акима Алматы Яков Заяц на допросе заявил, что он под давлением Храпунова подписывал документы о продаже «Дубовой рощи» и других земельных участков.

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«Первый эпизод — “Дубовая роща”. Когда аким принимал такое решение, он меня вызвал и сказал: “Нужно провести приватизацию”. Он заставил меня и членов комиссии, там уже были подписи членов комиссии, подписать заключение земельной комиссии по изменению целевого назначения земельного участка. Я поддерживаю обвинения по эпизоду “Дубовой рощи”. Под его нажимом подписал, он угрожать начал, у меня как раз (это. — Прим. Автора) было перед операцией. Он мне говорил: “Я тебя уберу, я тебя уничтожу”. Какие могут быть последствия? Что самое интересное, подписал я или не подписал, никакого значения это не имело. Многие документы я не подписывал, но, все равно, он (Храпунов. — Прим.) оформлял. И земельные участки, и недвижимость, потому что он, по закону, единственный руководитель, который имеет право изменить назначение, продать и так далее», — сказал в ходе допроса бывший замакима. Также, по его словам, Храпунов заставил подписать заключение земельной комиссии о приватизации природоохранной зоны «Горячие источники».

На должность замакима, Яков Заяц, по его словам, был назначен в 1998 году. В то время он курировал вопросы градостроительства, архитектуры, строительства дорог, развязок, дорожных работ, пассажирского транспорта, а также работы по земельным отношениям. Также в суде он подчеркнул, что с Храпуновым его связывали только служебные отношения.

«У нас были чисто служебные отношения. Ранее я работал председателем Алатауского райисполкома, он работал председателем Ленинского райисполкома. После он работал первым заместителем главы администрации города при Заманбеке Нуркадилове и там мы пересекались. Потом он ушел министром, я работал в администрации президента в организационно-контрольном отделе. После он пригласил меня работать в Алматы в 1998 году», — рассказал он.

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Отметим, что суд проходит без участия Виктора и Лейлы Храпуновых, а также Айяра Ильясова. Помимо них, по делу проходят Яков Заяц, Габиден Кайымсултанов, Куандык Бискультанов, Абай Сапаров, Алтай Касымов, Серик Есмуканов, Айнакуль Садыкбаева, Абылайхан Карымсаков и Абдул-Газиз Мукашев. Ранее на предварительных слушаниях суд отказал в удовлетворении ходатайств об освобождении всех подсудимых от ответственности в связи с истечением срока давности.

В отношении Виктора и Лейлы Храпуновых назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные подсудимые остаются под подпиской о невыезде. По данным пресс-службы Алматинского городского суда, Лейла и Виктор Храпуновы обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

Виктор Храпунов покинул Казахстан в ноябре 2007 года и со своей женой Лейлой отправился в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс. В Швейцарии он получил вид на жительство.

В интервью Тagesanzeiger он объяснил происхождение состояния тем, что оно было накоплено его женой. Храпунов обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Акимат Алматы направил иск в федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Виктор Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США. Дело Храпунова: в чем обвиняют бывшего акима Алматы и его супругу.

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