«Я тебя уберу, я тебя уничтожу» — Яков Заяц вспомнил разговор с Храпуновым
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался допрос подсудимых по делу Виктора и Лейлы Храпуновых, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался допрос подсудимых по делу Виктора и Лейлы Храпуновых, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Бывший заместитель акима Алматы Яков Заяц на допросе заявил, что он под давлением Храпунова подписывал документы о продаже «Дубовой рощи» и других земельных участков.
«Первый эпизод — “Дубовая роща”. Когда аким принимал такое решение, он меня вызвал и сказал: “Нужно провести приватизацию”. Он заставил меня и членов комиссии, там уже были подписи членов комиссии, подписать заключение земельной комиссии по изменению целевого назначения земельного участка. Я поддерживаю обвинения по эпизоду “Дубовой рощи”. Под его нажимом подписал, он угрожать начал, у меня как раз (это. — Прим. Автора) было перед операцией. Он мне говорил: “Я тебя уберу, я тебя уничтожу”. Какие могут быть последствия? Что самое интересное, подписал я или не подписал, никакого значения это не имело. Многие документы я не подписывал, но, все равно, он (Храпунов. — Прим.) оформлял. И земельные участки, и недвижимость, потому что он, по закону, единственный руководитель, который имеет право изменить назначение, продать и так далее», — сказал в ходе допроса бывший замакима. Также, по его словам, Храпунов заставил подписать заключение земельной комиссии о приватизации природоохранной зоны «Горячие источники».
На должность замакима, Яков Заяц, по его словам, был назначен в 1998 году. В то время он курировал вопросы градостроительства, архитектуры, строительства дорог, развязок, дорожных работ, пассажирского транспорта, а также работы по земельным отношениям. Также в суде он подчеркнул, что с Храпуновым его связывали только служебные отношения.
«У нас были чисто служебные отношения. Ранее я работал председателем Алатауского райисполкома, он работал председателем Ленинского райисполкома. После он работал первым заместителем главы администрации города при Заманбеке Нуркадилове и там мы пересекались. Потом он ушел министром, я работал в администрации президента в
Отметим, что суд проходит без участия Виктора и Лейлы Храпуновых, а также Айяра Ильясова. Помимо них, по делу проходят Яков Заяц, Габиден Кайымсултанов, Куандык Бискультанов, Абай Сапаров, Алтай Касымов, Серик Есмуканов, Айнакуль Садыкбаева, Абылайхан Карымсаков и
В отношении Виктора и Лейлы Храпуновых назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные подсудимые остаются под подпиской о невыезде. По данным
Виктор Храпунов покинул Казахстан в ноябре 2007 года и со своей женой Лейлой отправился в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс. В Швейцарии он получил вид на жительство.
В интервью Тagesanzeiger он объяснил происхождение состояния тем, что оно было накоплено его женой. Храпунов обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Акимат Алматы направил иск в федеральный суд