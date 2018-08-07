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12:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге задержан хулиган за стрельбу на улице Дыбенко

Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из автоматического оружия.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из автоматического оружия в Санкт-Петербурге, сообщает региональное ГУ МВД России.

По данным полиции, вечером 5 августа на улице Дыбенко мужчина несколько раз выстрелил в воздух и скрылся с места происшествия. По подозрению в этом преступлении задержан 32-летний житель Невского района.

В квартире задержанного сотрудники полиции нашли предмет, похожий на автомат. Оружие передано специалистам экспертно-криминалистического центра. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

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