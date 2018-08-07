В Петербурге задержан хулиган за стрельбу на улице Дыбенко
Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из автоматического оружия.
Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из автоматического оружия.
Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из автоматического оружия в
По данным полиции, вечером 5 августа на улице Дыбенко мужчина несколько раз выстрелил в воздух и скрылся с места происшествия. По подозрению в этом преступлении задержан 32-летний житель Невского района.
В квартире задержанного сотрудники полиции нашли предмет, похожий на автомат. Оружие передано специалистам