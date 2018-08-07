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11:08 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом лихач на мотоцикле, пьяный и без прав, влетел в ограждение

Аварию в Клетском районе накануне днем, в 11.55, устроил 32-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Не имея права на управление транспортным средством, он сел за руль мотоцикла «YQ50 «Альфа» без государственного регистрационного номера и поехал вместе с пожилым пассажиром. Пьяный лихач не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Мотоцикл перевернулся.

— В результате ДТП 53-летний пассажир мотоцикла с травмами доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

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