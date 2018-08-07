Под Волгоградом лихач на мотоцикле, пьяный и без прав, влетел в ограждение

Не имея права на управление транспортным средством, он сел за руль мотоцикла «YQ50 «Альфа» без государственного регистрационного номера и поехал вместе с пожилым пассажиром. Пьяный лихач не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Мотоцикл перевернулся.