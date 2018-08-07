В Самаре задержали подозреваемого в расстреле сотрудника «Макдоналдса»
Травматический пистолет изъят, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Травматический пистолет изъят, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Самарские полицейские продолжают разбираться во всех обстоятельствах происшествия на улице Полевая, 15. Напомним, что там в минувшую субботу рано утром неизвестные на «Мерседесе» устроили конфликт с сотрудниками «Макдоналдса», в ходе которого огнестрельные ранения получил 25-летний Анатолий С. Сейчас в этой истории появились подвижки.
— Все участники происшествия установлены сотрудниками полиции. Травматический пистолет, из которого велась стрельба, изъят. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель и уроженец города Самары, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» начальник
По словам Гольдштейна, в самое ближайшее время по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело. Стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах конфликта. Пострадавших до сих пор находится в больнице.
В самом ресторане ситуацию комментировать по телефону не стали — все только через официальный запрос. Известно, что в «Макдоналдсе» есть охранник, однако он, судя по всему, работает только в зале — в 5 утра, когда ресторан закрыт для посетителей, никого кроме персонала, дежурившего в ночную смену, там нет. Также помещение заведения оснащено камерами наружного наблюдения — во многом именно они помогли оперативникам выйти на след злоумышленников.