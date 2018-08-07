В Самаре задержали подозреваемого в расстреле сотрудника «Макдоналдса»

Источник: Reuters

Самарские полицейские продолжают разбираться во всех обстоятельствах происшествия на улице Полевая, 15. Напомним, что там в минувшую субботу рано утром неизвестные на «Мерседесе» устроили конфликт с сотрудниками «Макдоналдса», в ходе которого огнестрельные ранения получил 25-летний Анатолий С. Сейчас в этой истории появились подвижки.

— Все участники происшествия установлены сотрудниками полиции. Травматический пистолет, из которого велась стрельба, изъят. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель и уроженец города Самары, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

По словам Гольдштейна, в самое ближайшее время по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело. Стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах конфликта. Пострадавших до сих пор находится в больнице.