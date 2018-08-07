14 лет колонии. Вынесен приговор беглому рецидивисту Богдашову

Напомним, в мае 2009 года фигурант этой криминальной истории, ожидая судебного решения в помещении для арестованных, напал на начальника ИВС Жодинского ГОВД и, выхватив у него пистолет, скрылся. Тогда приговор огласили без участия подсудимого. Затем Богдашов обчистил коттедж, угнал Кадиллак и уехал в Россию. Известно, что до этого обвиняемый крал украшения, аппаратуру, инструменты, но чаще всего чистил коттеджи и угонял дорогие машины. За что и оказался на скамье подсудимых. После жодинского побега, будучи в розыске, Богдашов обворовывал элитные дома в Псковской области, затем в Сестрорецке Ленинградской области, в Подмосковье. Там-то он и был пойман местными полицейскими летом 2014-го: уходя от преследования, Богдашов зацепился ногой за пики ограждения и сильно ее поранил. Конечность пришлось ампутировать.