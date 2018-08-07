14 лет колонии. Вынесен приговор беглому рецидивисту Богдашову
14 лет колонии и конфискация всего имущества. Сегодня суд города Жодино огласил приговор опасному рецидивисту Сергею Богдашову, который бежал
14 лет колонии и конфискация всего имущества. Сегодня суд города Жодино огласил приговор опасному рецидивисту Сергею Богдашову, который бежал
Уроженец Могилевской области Богдашов признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса Беларуси: побег
Напомним, в мае 2009 года фигурант этой криминальной истории, ожидая судебного решения в помещении для арестованных, напал на начальника ИВС Жодинского ГОВД и, выхватив у него пистолет, скрылся. Тогда приговор огласили без участия подсудимого. Затем Богдашов обчистил коттедж, угнал Кадиллак и уехал в Россию. Известно, что до этого обвиняемый крал украшения, аппаратуру, инструменты, но чаще всего чистил коттеджи и угонял дорогие машины. За что и оказался на скамье подсудимых. После жодинского побега, будучи в розыске, Богдашов обворовывал элитные дома в Псковской области, затем в Сестрорецке Ленинградской области, в Подмосковье.
В апреле 2016 года Псковский городской суд приговорил этого человека к 13 годам лишения свободы, и тот отправился в колонию Псковской области. В мае нынешнего года уголовника выдали белорусской стороне на время судебного разбирательства в отношении Богдашова в Беларуси.
Государственный обвинитель считает, что вина Богдашова полностью доказана собранными по делу материалами. Прокурор просил суд приговорить рецидивиста к 14 годам колонии. С чем сегодня и согласилась, выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия.
Если приговор не будет обжалован (Богдашов сейчас говорит, что с приговором согласен), то через 10 дней он вступит в законную силу. После чего Богдашова отправят обратно в российскую колонию.