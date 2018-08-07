В Полоцком районе женщина из-за ревности подожгла квартиру знакомой

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что 40-летняя жительница Полоцкого района в конце марта 2018 года в состоянии алкогольного опьянения подожгла входную дверь квартиры знакомой. Жилье располагалась на третьем этаже многоквартирного дома, в котором она сама проживала.

«Обвиняемая была уверена в отсутствии людей в квартире, к хозяйке которой она испытывала личную неприязнь из-за ревности к мужчине. Соседи оперативно ликвидировали очаг возгорания. В тот день хозяйка квартиры и ее дети отсутствовали дома. Вред был причинен только имуществу», — рассказали в областной прокуратуре.