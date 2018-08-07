В Полоцком районе женщина из-за ревности подожгла квартиру знакомой
7 августа, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и города Полоцк признал женщину, которая
7 августа, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и города Полоцк признал женщину, которая
В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что 40-летняя жительница Полоцкого района в конце марта 2018 года в состоянии алкогольного опьянения подожгла входную дверь квартиры знакомой. Жилье располагалась на третьем этаже многоквартирного дома, в котором она сама проживала.
«Обвиняемая была уверена в отсутствии людей в квартире, к хозяйке которой она испытывала личную неприязнь
Суд Полоцкого района и города Полоцк признал женщину виновной в умышленном повреждении имущества по ч.2 ст. 218 УК и назначил ей наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Она пройдет принудительное лечение. Кроме того, в счет возмещения материального вреда женщина обязана выплатить потерпевшей Br830.