Мотоцикл и иномарка столкнулись на площади Свободы

Мотоцикл и иномарка столкнулись в Нижегородском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 6 августа в 12:30 на площади Свободы. Мужчина 1986 г. р. (водительский стаж 12 лет), управляя автомобилем «Мазда», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклу Ямаха и совершил с ним столкновение.