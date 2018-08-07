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11:26 (мск), источник: Newsroom24.ru

Мотоцикл и иномарка столкнулись на площади Свободы

Мотоциклист доставлен в больницу.

Мотоцикл и иномарка столкнулись в Нижегородском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 6 августа в 12:30 на площади Свободы. Мужчина 1986 г. р. (водительский стаж 12 лет), управляя автомобилем «Мазда», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклу Ямаха и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла — мужчина 1992 г. р. Он был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей конечностей. В госпитализации пострадавший е нуждался.

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