Мотоцикл и иномарка столкнулись на площади Свободы
Мотоциклист доставлен в больницу.
Мотоциклист доставлен в больницу.
Мотоцикл и иномарка столкнулись в Нижегородском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и
ДТП произошло в 6 августа в 12:30 на площади Свободы. Мужчина 1986 г. р. (водительский стаж 12 лет), управляя автомобилем «Мазда», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклу Ямаха и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла — мужчина 1992 г. р. Он был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей конечностей. В госпитализации пострадавший е нуждался.