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12:25 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

На сотрудников крупнейшего интернет-издания Беларуси TUT.by завели уголовное дело

Белорусские силовики пришли с обыском в офис крупнейшего интернет-издания страны tut.by. На сотрудников завели уголовное дело по подозрению в несанкционированном доступе к платным услугам государственного информагентства БелТА.

Обыск начался утром вторника, 7 августа, говорится в сообщении самого издания. Факт обыска подтвердили в Следственном комитете Беларуси.

Задержаны главный редактор TUT.by Марина Золотова, редактор Анна Калтыгина, а также журналист другого частного белорусского информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова. В БелаПАН также проходят обыски.

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Как сообщает СК, поводом к возбуждению уголовного дела послужило обращение БелТА.

Директор государственного агентства БелТА Ирина Акулович заявила изданию «Наша Нива», что «речь идет об элементарной краже».

«У БелТА есть подписка на информационную ленту — люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица [Золотова, Колтыгина, Коровенкова] денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все», — сказала Акулович.

Уголовное дело было возбуждено по статье «несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда».

За 2017 и 2018 годы было совершено более 15 тысяч «несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия», говорится в сообщении белорусского СК.

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