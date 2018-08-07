На сотрудников крупнейшего интернет-издания Беларуси TUT.by завели уголовное дело

«У БелТА есть подписка на информационную ленту — люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица [Золотова, Колтыгина, Коровенкова] денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все», — сказала Акулович.