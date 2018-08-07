На сотрудников крупнейшего интернет-издания Беларуси TUT.by завели уголовное дело
Белорусские силовики пришли с обыском в офис крупнейшего
Белорусские силовики пришли с обыском в офис крупнейшего
Обыск начался утром вторника, 7 августа, говорится в сообщении самого издания. Факт обыска подтвердили в Следственном комитете Беларуси.
Задержаны главный редактор TUT.by Марина Золотова, редактор Анна Калтыгина, а также журналист другого частного белорусского информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова. В БелаПАН также проходят обыски.
Как сообщает СК, поводом к возбуждению уголовного дела послужило обращение БелТА.
Директор государственного агентства БелТА Ирина Акулович заявила изданию «Наша Нива», что «речь идет об элементарной краже».
«У БелТА есть подписка на информационную ленту — люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица [Золотова, Колтыгина, Коровенкова] денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все», — сказала Акулович.
За 2017 и 2018 годы было совершено более 15 тысяч «несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия», говорится в сообщении белорусского СК.