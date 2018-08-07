Взрыв в Болонье: МИДЕИ объявляет, есть ли молдаване среди жертв
Среди 86 пострадавших от взрыва, который произошел вчера на автомагистрали возле аэропорта Болоньи, граждан Республики Молдова нет.
Среди 86 пострадавших от взрыва, который произошел вчера на автомагистрали возле аэропорта Болоньи, граждан Республики Молдова нет.
Информация была подтверждена для Noi.md
«На данный момент у нас нет информации, что среди жертв есть молдавские граждане», — заявил
Отметим, что два человека погибли и 84 получили ранения в результате вчерашнего взрыва в Болонье. 14 из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, взорвался грузовик, который потом был объят пламенем.