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12:38 (мск), источник: Noi.md

Взрыв в Болонье: МИДЕИ объявляет, есть ли молдаване среди жертв

Среди 86 пострадавших от взрыва, который произошел вчера на автомагистрали возле аэропорта Болоньи, граждан Республики Молдова нет.

Информация была подтверждена для Noi.md пресс-секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции Александром Ройтманом.

Кишиневские власти поддерживают постоянную связь с сотрудниками дипломатического представительства в Италии и следят за развитием этого дела.

«На данный момент у нас нет информации, что среди жертв есть молдавские граждане», — заявил пресс-секретарь учреждения.

Отметим, что два человека погибли и 84 получили ранения в результате вчерашнего взрыва в Болонье. 14 из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, взорвался грузовик, который потом был объят пламенем.

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