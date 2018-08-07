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11:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Смерть журналиста «АиФ» Сергея Грачева в Нижнем Новгороде от передозировки не подтверждена

Как сообщили «НТА-Приволжье» в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области, появившаяся в ряде региональных СМИ информация о том, что журналист «АиФ» Сергей Грачев умер от передозировки наркотиками, не соответствует действительности.

«Это недостоверная информация, у меня нет данных о причине гибели. Экспертиза не завершена. Ждем», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ полковник юстиции Юлия Склярова.

Ранее сообщалось о том, что ОБСЕ выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента.

Напомним, 31 июля, пропавший в столице Приволжья корреспондент «АиФ» Сергей Грачев найден погибшим. По информации издания, где работал журналист, 38-летний корреспондент перестал выходить на связь 21 июля, последний раз его видели рядом с гостиницей «Шератон» на Большой Покровской. На настоящий момент прошла официальная процедура опознания, гибель Сергея Грачева подтверждена.

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