Смерть журналиста «АиФ» Сергея Грачева в Нижнем Новгороде от передозировки не подтверждена

«Это недостоверная информация, у меня нет данных о причине гибели. Экспертиза не завершена. Ждем», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ полковник юстиции Юлия Склярова.
Ранее сообщалось о том, что ОБСЕ выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента.
Напомним, 31 июля, пропавший в столице Приволжья корреспондент «АиФ» Сергей Грачев найден погибшим. По информации издания, где работал журналист, 38-летний корреспондент перестал выходить на связь 21 июля, последний раз его видели рядом с гостиницей «Шератон» на Большой Покровской. На настоящий момент прошла официальная процедура опознания, гибель Сергея Грачева подтверждена.