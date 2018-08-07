Смерть журналиста «АиФ» Сергея Грачева в Нижнем Новгороде от передозировки не подтверждена

«Это недостоверная информация, у меня нет данных о причине гибели. Экспертиза не завершена. Ждем», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ полковник юстиции Юлия Склярова.

Ранее сообщалось о том, что ОБСЕ выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента.