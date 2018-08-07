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11:50 (мск), источник: АиФ Иркутск

Обрушилась крыша горевшего в Усть-Куте здания бывшего речного вокзала

Сейчас специалисты уточняют причины возгорания.

Крыша здания бывшего речного вокзала в Усть-Куте, которое горело сегодня днем, обрушилась. «Она сложилась внутрь. Это нормально, когда горит здание с деревянными перекрытиями», — уточнили корреспонденту «АиФ-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, возгорание произошло на третьем этаже здания, под самой крышей. Поскольку здание довольно старое — с деревянными перегородками и перекрытиями, огонь быстро распространился из кабинетов на крышу. «Общая площадь возгорания составила 200 кв. м», — отметили в пресс-службе. Никто не пострадал, 25 человек сами эвакуировались до прибытия пожарных.

В этом здании находились офисы, в одном из которых и произошло возгорание. Спасатели отметили, что очевидцы рассказали им, что в том кабинете, где произошло возгорание, никого не было и он был заперт. «Сейчас оттуда изымаются сети, будет проведена экспертиза, чтобы установить причину пожара», — сказали в пресс-службе. Напомним, ранее очевидцы сообщали, что возможной причиной могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

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